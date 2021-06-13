Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Dimitri Payet... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan Kanarya'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine Batuhan Kör, Dianele Rugani, Dimitri Payet gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
BATUHAN KÖR
Gelecek sezon kadrosunu 3 kulvarda mücadele edecek kuvvetli bir takım haline getirmek isteyen Fenerbahçe, Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör'ü gündemine aldı.
STEVEN CAULKER
Aytemiz Alanyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Süper Lig devlerinin radarında yer alıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor İngiliz futbolcu için görüşmeşlerini sürdürüyor. Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu
ANDREA RANOCCHIA
Andrea Ranocchia Kanarya'nın gündemindeki yerini koruyor. Atilla Szalai'ye deneyimli bir partner arayan Kanarya, Inter ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için temasları sıklaştırdı.
JAN HURTADO
Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Bragantino'nun genç forveti Jan Hurtado radara giren oyuncular arasında yer alıyor. Olumlu rapor verilen futbolcu için girişimler başladı.
DIMITRI PAYET
Dimitri Payet Fenerbahçe'nin gündemine gelen forvetler arasında yerini aldı. Fanatik'in haberine göre 34 yaşındaki futbolcunun menaceri Laurent Abitebol, Fenerbahçe 'nin kapısını çaldı. Futbolcunun maaş beklentisi Fenerbahçe'nin transfere olumsuz bakmasına sebep oldu.
DANIELE RUGANI
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak geçiren Daniele Rugani'yi gündemine aldı. Kanarya, İtalyan savunmacıyı renklerine bağlamak için nabız yokladığı ortaya çıktı..
ALEKSANDAR MITROVIC
Aleksandar Mitrovic için ısrar sürüyor. Yıldız golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden teklifini iletti.
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