14 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe para basacak! 233 milyon TL...

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu yenilemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilere kadrosunda düşünmediği isimler için teklifler gelirken, Kanarya adeta para basacak. İşte teklif gelen 7 oyuncu ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe para basacak! 233 milyon TL...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda. Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor. Takvim'in haberine göre; Bonservisi F.Bahçe'nin elinde 7 futbolcuya toplam 23 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe para basacak! 233 milyon TL...

FENER'İN ELİ RAHATLAYACAK

Sarı-lacivertlilerde teklif gelen oyuncuların Pelkas, Berke Özer, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu öğrenildi. Bu oyuncular içinde 'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe para basacak! 233 milyon TL...

PELKAS'DA RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Pelkas için 'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı. Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon Euro'yu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe para basacak! 233 milyon TL...

F.BAHÇE TOK SATICI KONUMUNDA

EURO 2020 sonrasında ise Ozan Tufan ve Szalai için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde. Sarı- Lacivertliler bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon Euro'dan aşağıya açmayacak. F.Bahçe kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek. Aynı şey Altay ve İrfan Can için de geçerli.

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