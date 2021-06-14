Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe para basacak! 233 milyon TL...

F.BAHÇE TOK SATICI KONUMUNDA

EURO 2020 sonrasında ise Ozan Tufan ve Szalai için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde. Sarı- Lacivertliler bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon Euro'dan aşağıya açmayacak. F.Bahçe kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek. Aynı şey Altay ve İrfan Can için de geçerli.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ