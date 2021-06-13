13 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Gözler Fenerbahçeli futbolcu Szalai'nin üzerinde! Leicester City ve West Ham United...

Gözler Szalai'de! Premier Lig ekipleri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'de sergilediği performans ile sezona sarı-lacivertliler adına damga vuran isimlerin başında gelen için gözler 'de gösterecek olduğu saha mücadelesine çevrildi. Macar savunma oyuncusu için ve turnuvaya ekip gönderdi. ( haberleri)

geçen sezon başarılı bir performans sergileyen 'yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Sabah'ın haberine göre ancak Macar futbolcunun 'de ortaya koyacağı oyun sarı-lacivertlilerin hesaplarını değiştirebilir. ekipleri ve 'ın başarılı oyuncuyu takip etmek için şampiyonaya ekip gönderdiği öğrenildi. , turnuva için çıkardığı ekte Attila Szalai'nin değerini 23 milyon Euro olarak göstermişti.
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