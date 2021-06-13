13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Gözler Fenerbahçeli futbolcu Szalai'nin üzerinde! Leicester City ve West Ham United...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sergilediği performans ile sezona sarı-lacivertliler adına damga vuran isimlerin başında gelen Attila Szalai için gözler EURO 2020'de gösterecek olduğu saha mücadelesine çevrildi. Macar savunma oyuncusu için Leicester City ve West Ham United turnuvaya ekip gönderdi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai'yi elden çıkarmayı düşünmüyor. Sabah'ın haberine göre ancak Macar futbolcunun EURO 2020'de ortaya koyacağı oyun sarı-lacivertlilerin hesaplarını değiştirebilir. İngiltere Premier lig ekipleri Leicester City ve West Ham United'ın başarılı oyuncuyu takip etmek için şampiyonaya ekip gönderdiği öğrenildi. The Athletic, turnuva için çıkardığı ekte Attila Szalai'nin değerini 23 milyon Euro olarak göstermişti.
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