13 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Tsimikas hamlesi

Fenerbahçe'den Tsimikas hamlesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Liverpoolcore sitesi, Fenerbahçe'nin Kostas Tsimikas için Liverpool'a teklif yapmayı planladığını yazdı. 25 yaşındaki sol bekin, UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından başlayacak yeni sezon öncesinde İstanbul ekibi için potansiyel bir hedef olduğu vurgulandı.

Liverpoolcore sitesi, Fenerbahçe'nin Kostas Tsimikas için Liverpool'a teklif yapmayı planladığını yazdı. 25 yaşındaki sol bekin, UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ardından başlayacak yeni sezon öncesinde İstanbul ekibi için potansiyel bir hedef olduğu vurgulandı. Klopp'un Yunan oyuncuya geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta şans verdiği ve kiralanması seçeneğine olumlu bakabileceği kaydedildi. Tsimikas geçen 'tan 13 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.

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