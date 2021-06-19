19 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti sakatlık sürecine kadar çok iyi bir performans sergiledi. Arjantinli futbolcu İtalyan basınına yaptığı açıklamada geleceği hakkında çarpıcı sözler söyledi. (FB spor haberleri)



Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den flaş Fenerbahçe açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen , yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak forvet oyuncusu 'u renklerine bağlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. İsviçreli golcü 'in 'ya transfer olmasının ardından bir ayrılık sinyali de Arjantinli kanat oyuncusu 'den geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

'a açıklamalarda bulunan Perotti, " daima benim kalbimde. ? Oğlum orada doğdu. Dolasıyla oraya dönmek isterdim" diyerek transfer olmak istediği kulübü açıkladı. gazeteci da bunu doğruladı ve paylaştığı tweette, yıldız futbolcunun bu yaz 'den ayrılabileceğini yazdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Geride bıraktığımız sezon başında 'ye transfer olan yaşadığı ağır sakatlıkların ardından çok fazla maça çıkma şansı bulamamıştı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla yalnızca 4 karşılaşmada görev aldı ve 3 gole katkı yaptı. Perotti, kariyerinden önce 'da oynamıştı.

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