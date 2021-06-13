Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı lacivertlilerde yapılacak hamlelerin yanı sıra gelecek teklifler de ön plana çıkıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna Kanarya'nın genç oyuncularından Okan Turp'a talip oldu. İtalyan ekibi 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte önerilen rakam... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Okan Turp'a İtalyan takımları kancayı takmış durumda. Bologna ve bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia, 20 yaşındaki stoperi kadrolarında görmek istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Okan için Venezia'nın bir adım daha önde olduğu ve oyuncuyu 200-300 bin euro arasında bir rakama kadrosuna katmaya hazırlandığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin ise Okan Turp'tan kazanç elde etmek için anlaşmaya bir sonraki satıştan yüzde 30 pay koyduracağı öğrenildi.

OKAN TURP KİMDİR?

27 Ağustos 2000 yılında Almanya'da dünyaya gelen Okan Turp, kariyerine Stuttgart altyapısında başladı. 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer olan genç stoper, yarım sezon Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. 20 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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