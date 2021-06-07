Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!
Geçtiğimiz sezonun ilk 30 haftasında takımın vazgeçilmezi olan ve teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinden sonra kızağa çekilen Luiz Gustavo için flaş bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerde takımın en çok kazanan isimlerin başında gelen Brezilyalı orta saha oyuncusuyla yollar ayrılabilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, kadro planlamasını da buna göre şekillendirmek istiyor.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.
Önümüzdeki yıl 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.
Bu isimlerden en az 5'iyle yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo'ya ise sürpriz bir talip çıktı.
CORINTHIANS GUSTAVO'NUN PEŞİNDE
Fanatik'in haberine göre; Luiz Gustavo'nun eski takımı Corinthians, Brezilyalı yıldızı yeniden renklerine bağlamak istiyor.
Teknik direktör Sylvinho 33 yaşındaki oyuncuyu ülkesine döndürmenin planlarını yaparken, deneyimli orta saha ise 3.5 milyon Euro'luk maaşıyla Fenerbahçe'den en çok kazanan isimlerin başında geliyor.
Geçtiğimiz yıl sarı-lacivertli formayla 37 maça çıkan Luiz Gustavo; 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 33 yaşındaki yıldız, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinden sonra yedek bırakılmıştı.
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