07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!

Geçtiğimiz sezonun ilk 30 haftasında takımın vazgeçilmezi olan ve teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinden sonra kızağa çekilen Luiz Gustavo için flaş bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerde takımın en çok kazanan isimlerin başında gelen Brezilyalı orta saha oyuncusuyla yollar ayrılabilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak , kadro planlamasını da buna göre şekillendirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!

Önümüzdeki yıl 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!

Bu isimlerden en az 5'iyle yollarını ayırmak zorunda olan 'de, 'ya ise sürpriz bir talip çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!

CORINTHIANS GUSTAVO'NUN PEŞİNDE

Fanatik'in haberine göre; 'nun eski takımı Corinthians, Brezilyalı yıldızı yeniden renklerine bağlamak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!

Teknik direktör Sylvinho 33 yaşındaki oyuncuyu ülkesine döndürmenin planlarını yaparken, deneyimli orta saha ise 3.5 milyon Euro'luk maaşıyla 'den en çok kazanan isimlerin başında geliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya sürpriz talip!

Geçtiğimiz yıl sarı-lacivertli formayla 37 maça çıkan ; 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 33 yaşındaki yıldız, 'nun takımın başına geçmesinden sonra yedek bırakılmıştı.

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