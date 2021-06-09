09 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Luiz Gustavo saçlarını kestirdi
Fenerbahçe'de orta sahanın yıldız ismi Luiz Gustavo, imaj değişikliğine gitti ve saçlarını kestirdi. Kariyeri boyunca uzun ve kıvırcık saçlarıyla tanınan Brezilyalı yıldız, saçlarını sıfıra vurdurdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo flaş bir karar aldı. Kendisi ile nam salmış olan uzun ve kıvırcık saçlarını tamamen kestirdi. 33 yaşındaki futbolcunun son halini eşi, sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntüye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
İŞTE GUSTAVO'NUN SON HALİ
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