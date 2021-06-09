09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Luiz Gustavo saçlarını kestirdi

Gustavo'dan tarz değişikliği! Saçlarını kestirdi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

'de orta sahanın yıldız ismi , imaj değişikliğine gitti ve saçlarını kestirdi. Kariyeri boyunca uzun ve kıvırcık saçlarıyla tanınan Brezilyalı yıldız, saçlarını sıfıra vurdurdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( spor haberi)

'nin yıldız futbolcusu flaş bir karar aldı. Kendisi ile nam salmış olan uzun ve kıvırcık saçlarını tamamen kestirdi. 33 yaşındaki futbolcunun son halini eşi, sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntüye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

İŞTE GUSTAVO'NUN SON HALİ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Faş teknik direktör iddiası! Benitez derken... Faş teknik direktör iddiası! Benitez derken...
Muriqi F.Bahçe'ye gelecek mi? İki taraf da istiyor ama... Muriqi F.Bahçe'ye gelecek mi? "İki taraf da istiyor ama..."
Flaş Benitez sözleri! F.Bahçe öncelikli değil Flaş Benitez sözleri! "F.Bahçe öncelikli değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör