13 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Ben Romdhane teklifini duyurdular! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da arayışlar hız kazandı. Yeni sezon öncesi orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan Ben Romdhane'yi gündemine almıştı. Tunus basını, sarı-kırmızılılar Romdhane için yaptığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Ben Romdhane teklifini duyurdular! Fenerbahçe...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen , transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kadrosuna ve gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar orta sahasına takviye için Ben Romdhane'yi gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Ben Romdhane teklifini duyurdular! Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılıların listesinde Ben Romdhane için oyuncunun kulübü 'a yaptığı teklif ortaya çıktı. basınından La Presse'te yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre , Romdhane için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın Ben Romdhane teklifini duyurdular! Fenerbahçe...

MOHAMED ALI BEN ROMDHANE KİMDİR?

6 Eylül 1999 yılında 'ta dünyaya gelen , kariyerine takımında başladı. 2018'de A takıma yükselen Romdhane, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan 21 yaşındaki Tunuslu yıldızın sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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