Sarı-kırmızılıların listesinde Ben Romdhane için oyuncunun kulübü Esperance'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Tunus basınından La Presse'te yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray, Romdhane için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.