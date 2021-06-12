Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takımının çifte şampiyonluk kazanmasında önemli rol oynayan Rachid Ghezzal'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ancak anlaşma sağlanamayınca transferin rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Yeni sezonda güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda 8 gol+18 asist ile önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için de nabız yokladığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertli kurmayların, oyuncunun menajeri ile bir görüşme yaptığı ancak şartlarda anlaşılamayınca transferin rafa kaldırıldığı bildirildi.

Bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal'ın İngiliz kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ghezzal'ın talipleri arttığı için hem Leicester'in hem kendisinin kapıyı yüksekten açtığı belirtiliyor.

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