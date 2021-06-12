12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Ghezzal gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği 'ta gösterdiği performansla takımının çifte şampiyonluk kazanmasında önemli rol oynayan Rachid Ghezzal'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ancak anlaşma sağlanamayınca transferin rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... ()

Yeni sezonda güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen 'nin 'ın şampiyonluğunda 8 gol+18 asist ile önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için de nabız yokladığı iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertli kurmayların, oyuncunun menajeri ile bir görüşme yaptığı ancak şartlarda anlaşılamayınca transferin rafa kaldırıldığı bildirildi.

Bonservisi 'de bulunan Rachid Ghezzal'ın kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ghezzal'ın talipleri arttığı için hem 'in hem kendisinin kapıyı yüksekten açtığı belirtiliyor.

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