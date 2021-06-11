Son dakika transfer haberi: Marsilya'da son zamanlarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle mutsuz olan Dimitri Payet için flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı. 34 yaşındaki Fransız futbolcunun menajeri yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi. İşte son detaylar...

Dimitri Payet'nin Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Fransız ekibi, yüksek maaşı nedeniyle yıldız futbolcuyu bir an önce göndermek istiyor. Marsilya bu nedenle oyuncunun herhangi bir kulüple anlaşması halinde bonservis bedeli talep etmeden gitmesine izin verecek. Payet, geride kalan sezonda 41 resmi maça çıktı, 10 gol atıp, 10 asist yaptı.

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