11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Dimitri Payet Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden flaş açıklama...

Payet Süper Lig devine mi geliyor? Menajerinden flaş açıklama...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'da son zamanlarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle mutsuz olan için flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcunun menajeri yıldız ismi 'ye önerdi. İşte son detaylar...

'in yeni takımlarından , transfer döneminin bombasını patlatmak için 'nin peşine düşmüştü. Şimşekler, yıldıza iyi bir teklif sundu. Ancak Payet, "'de sadece 'da oynarım" deyince bu transfer için rafa kalktı.

Sonrasında ise sürpriz bir gelişme oldu. Fanatik'in haberine göre 34 yaşındaki futbolcunun menaceri , 'nin kapısını çaldı. "Dimitri Payet'yitransfer etmek ister misiniz?" diye soran Abitebol, oyuncusunun senelik 4 milyon Euro maaş talep ettiğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı ödemelerinin mümkün olmadığını net bir şekilde ifade edip, "Şartları değerlendirip size yanıt vereceğiz" mesajını iletti.

Marsilya para istemiyor

Dimitri Payet'nin ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Fransız ekibi, yüksek maaşı nedeniyle yıldız futbolcuyu bir an önce göndermek istiyor. Marsilya bu nedenle oyuncunun herhangi bir kulüple anlaşması halinde bonservis bedeli talep etmeden gitmesine izin verecek. Payet, geride kalan sezonda 41 resmi maça çıktı, 10 gol atıp, 10 asist yaptı.

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