12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Caulker'ı bekliyor
Stoper bölgesi için Steven Caulker'a teklifini sunan Fenerbahçe, oyuncunun kararını bekliyor. Başka teklifler de alan İngiliz stoperin, sarı-lacivertli takıma yakın olduğu konuşuluyor.
Stoper bölgesi için Steven Caulker'a teklifini sunan Fenerbahçe, oyuncunun kararını bekliyor. Başka teklifler de alan İngiliz stoperin, sarı-lacivertli takıma yakın olduğu konuşuluyor. Caulker gelse bile Fenerbahçe stopere bir oyuncu daha almayı planlıyor. 29 yaşındaki Caulker, Alanyaspor'da 2.5 sezonda 85 maça çıkarken; 6 gol+8 asistlik skor katkısı sağladı.
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