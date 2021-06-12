Forvet transferinde ilk hedef hala Aleksandar Mitrovic ile Vedat Muriqi... Sırp golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden resmi teklifini ilettiği belirtiliyor. Görüşmeler devam ediyor.

26 yaşındaki golcü oyuncu için başka tekliflerin de olması işi zorlaştırıyor. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, İngiliz kulübünü ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.