Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic ve Vedat Muriqi harekatı! Teklifler yapıldı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon hücum hattından istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, golcü transferi için düğmeye bastı. Forvet rotasyonunu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic ve Lazio'da oynayan eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Forvet transferinde ilk hedef hala Aleksandar Mitrovic ile Vedat Muriqi... Sırp golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden resmi teklifini ilettiği belirtiliyor. Görüşmeler devam ediyor.
26 yaşındaki golcü oyuncu için başka tekliflerin de olması işi zorlaştırıyor. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, İngiliz kulübünü ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.
Vedat Muriqi için de Lazio'nun kararı bekleniyor. Kiralama kararı çıkarsa iki transfer de bitirilmeye çalışılacak. Geçtiğimiz sezon Fulham'da 27 maça çıkan Mitrovic 3 gol+3 asistlik performans sergiledi. Sırp oyuncu kariyerinde Partizan, Anderlecht, Newcastle ve Fulham'da forma giydi. Muriqi ise Lazio'da 34 maçta 2 gol+1 asistlik katkı yapabildi.
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