12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic ve Vedat Muriqi harekatı! Teklifler yapıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon hücum hattından istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, golcü transferi için düğmeye bastı. Forvet rotasyonunu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic ve Lazio'da oynayan eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic ve Vedat Muriqi harekatı! Teklifler yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Forvet transferinde ilk hedef hala ile ... Sırp golcünün takımı ile temasa geçen 'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden resmi teklifini ilettiği belirtiliyor. Görüşmeler devam ediyor.
26 yaşındaki golcü oyuncu için başka tekliflerin de olması işi zorlaştırıyor. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, İngiliz kulübünü ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Aleksandar Mitrovic ve Vedat Muriqi harekatı! Teklifler yapıldı

için de 'nun kararı bekleniyor. Kiralama kararı çıkarsa iki transfer de bitirilmeye çalışılacak. Geçtiğimiz sezon 'da 27 maça çıkan Mitrovic 3 gol+3 asistlik performans sergiledi. Sırp oyuncu kariyerinde Partizan, Anderlecht, Newcastle ve Fulham'da forma giydi. Muriqi ise Lazio'da 34 maçta 2 gol+1 asistlik katkı yapabildi.

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