Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, Portekiz veya Almanya ekolünden birini takımın başına getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin Vitesse Arnhern'i çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığını duyurdu. (FB spor haberi)

Brezilya'da yayınlanan 'El Sueno Futbol' isimli TV programında Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı... Programda, sarı-lacivertli kulübün Vitesse Arnhem'i çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Fotomaç'ın derlediği haberde, 52 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcılığını da eski Fenerbahçeli Claudio Maldonado'nun yapacağı öne sürüldü. Şilili antrenör, 2008-09 yılları arasında 1.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. Maldonado'nun şu anda görev yaptığı Bragantino'dan yetkililerin, bu anlaşmayı doğruladığı da ileri sürüldü.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ