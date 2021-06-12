12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Thomas Letsch iddiası! Brezilya basını duyurdu

F.Bahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Brezilya basını duyurdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, Portekiz veya Almanya ekolünden birini takımın başına getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin Vitesse Arnhern'i çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığını duyurdu. ( spor haberi)

Brezilya'da yayınlanan 'El Sueno Futbol' isimli TV programında Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı... Programda, sarı-lacivertli kulübün Vitesse Arnhem'i çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Fotomaç'ın derlediği haberde, 52 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcılığını da eski Fenerbahçeli 'nun yapacağı öne sürüldü. Şilili antrenör, 2008-09 yılları arasında 1.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. Maldonado'nun şu anda görev yaptığı Bragantino'dan yetkililerin, bu anlaşmayı doğruladığı da ileri sürüldü.

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