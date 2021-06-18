Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Okay Yokuşlu operasyonu! EURO 2020 sonrası...

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Okay için kulübü Celta Vigo ile görüşmelere ise kısa sürede başlamayı hedefliyor. Eğer Ozan ya da İrfan satılırsa, buradan gelecek paranın bir bölümü ile başarılı oyuncunun bonservisinin alınması muhtemel.