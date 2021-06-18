Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Okay Yokuşlu operasyonu! EURO 2020 sonrası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2021/2022 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. İlk olarak Bundesliga II'de Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta saha takviyesi için düğmeye bastı. TFF'nin yeni yabancı kuralını devreye sokmasının ardından yerli oyunculara yoğunlaşan yönetim, bonservisi Celta Vigo'da bulunan Okay Yokuşlu için teklifini hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Orta saha transferi Fenerbahçe 'nin öncelikleri arasında değildi. Ancak Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan taliplerin çıkması, Sosa'nın ise ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle yönetim şimdiden hazırlıklara başladı.
Fanatik'in haberine göre; ilk aday olarak da Okay Yokuşlu belirlendi. 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler şimdilik beklemede. Yönetim, şu anda Milli Takım ile EURO 2020'de ter döken yıldız futbolcunun ilgisinin dağılmaması adına kendisiyle görüşmek için turnuva sonrasını bekliyor.
Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Okay için kulübü Celta Vigo ile görüşmelere ise kısa sürede başlamayı hedefliyor. Eğer Ozan ya da İrfan satılırsa, buradan gelecek paranın bir bölümü ile başarılı oyuncunun bonservisinin alınması muhtemel.
4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Sarı-lacivertlilerin pazarlık masasına 4 milyon Euro'luk teklifle oturması bekleniyor. Yabancı futbolcu kuralındaki değişiklik, Okay'ın yıllardır Avrupa tecrübesinin olması ve kalitesi; yıldız futbolcunun 1 numaralı hedef olmasını sağladı.
Okay Yokuşlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig'de West Bromwich'te kiralık olarak geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, 16 maça çıktı, performansıyla takımın en iyilerinden biri oldu. West Bromwich, ligden düştüğü için yıldız orta saha oyuncusunun bonservisini alma hayali suya düştü.
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