Son dakika transfer haberi: Ajax Fenerbahçeli Altay Bayındır için geliyor!
Hollanda'nın Ajax takımı, Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi. Andre Onana'yı Arsenal'e satmaya hazırlanan Hollanda devi, Kamerunlu file bekçisinin yerini Altay Bayındır ile doldurmayı planlıyor. Ajax'ın, genç kaleciyi uzun süredir takip ettiği ve resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin de Altay için yüklü bir bonservis bedeli istemesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, sezona iki genç kaleci; Altay Bayındır ve Berke Özer ile başlamayı planlıyordu. Ancak her iki kaleci de Avrupa'dan takımların takibine girdi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Ajax, Altay Bayındır'ı uzun süredir takip ediyordu. Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana'nın doping cezasının 3 ay kısaltılması sonrası Arsenal bu oyuncu için harekete geçti. İngiliz basınına göre Onana'nın transferi her an gerçekleşebilir. Ajax, Kamerunlu file bekçisinin yerini Altay ile doldurmak istiyor.
OVERMARS GELİYOR
Hollanda ekibinin gözlemcileri, Sarı-Lacivertliler'in başarılı file bekçisi için ayrıntılı bir rapor hazırladı. Yapılan analizler sonucunda Altay, Ajax'ın bir numaralı kaleci adayı haline geldi. EURO 2020'nin ardından Kırmızı-Beyazlılar'ın futbol direktörü Marc Overmars'ın İstanbul'a gelerek 23 yaşındaki kaleci için ilk teklif yapması bekleniyor.
20 MİLYON EURO
Altay Bayındır'ı satmayı düşünmeyen Fenerbahçe Yönetimi'nin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Sarı Lacivertliler, pazarlıklarda fazla indirim yapmayı da planlamıyor.
Ajax tarihindeki en pahalı transfer, geçen ocak ayında West Ham'dan 22.5 milyon Euro'ya alınan forvet Sebastian Haller... Hollanda ekibinin rekor transfere yakın bir rakamı Altay için verip vermeyeceği merakla bekleniyor.
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