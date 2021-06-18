18 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Ajax Fenerbahçeli Altay Bayındır için geliyor!

Hollanda'nın Ajax takımı, Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi. Andre Onana'yı Arsenal'e satmaya hazırlanan Hollanda devi, Kamerunlu file bekçisinin yerini Altay Bayındır ile doldurmayı planlıyor. Ajax'ın, genç kaleciyi uzun süredir takip ettiği ve resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin de Altay için yüklü bir bonservis bedeli istemesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Ajax Fenerbahçeli Altay Bayındır için geliyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

, sezona iki genç kaleci; ve ile başlamayı planlıyordu. Ancak her iki kaleci de 'dan takımların takibine girdi.

Son dakika transfer haberi: Ajax Fenerbahçeli Altay Bayındır için geliyor!

Fanatik'te yer alan habere göre, , 'ı uzun süredir takip ediyordu. ekibinin kalecisi 'nın doping cezasının 3 ay kısaltılması sonrası bu oyuncu için harekete geçti. İngiliz basınına göre Onana'nın transferi her an gerçekleşebilir. Ajax, Kamerunlu file bekçisinin yerini ile doldurmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Ajax Fenerbahçeli Altay Bayındır için geliyor!

OVERMARS GELİYOR

ekibinin gözlemcileri, Sarı-Lacivertliler'in başarılı file bekçisi için ayrıntılı bir rapor hazırladı. Yapılan analizler sonucunda , 'ın bir numaralı kaleci adayı haline geldi. EURO 2020'nin ardından Kırmızı-Beyazlılar'ın futbol direktörü Marc 'ın 'a gelerek 23 yaşındaki kaleci için ilk teklif yapması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Ajax Fenerbahçeli Altay Bayındır için geliyor!

20 MİLYON EURO

'ı satmayı düşünmeyen Yönetimi'nin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Sarı Lacivertliler, pazarlıklarda fazla indirim yapmayı da planlamıyor.

Son dakika transfer haberi: Ajax Fenerbahçeli Altay Bayındır için geliyor!

tarihindeki en pahalı transfer, geçen ocak ayında 'dan 22.5 milyon Euro'ya alınan forvet ... ekibinin rekor transfere yakın bir rakamı için verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

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