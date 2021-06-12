12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Dünyanın gözü Fenerbahçeli Attila Szalai'nin üzerinde olacak! Her maçı değerini katlayabilir

Gözler Szalai'de! Her maç değerini katlayabilir
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

'nin devre arasında 'den kadrosuna kattığı , sarı lacivertli formayla ve ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki stoper belki de turnuvanın en zorlu grubunda mücadele verecek. 'nin favorileri arasında görülen Almanya, Fransa ve 'e karşı oynayacak olan Szalai, bu maçlarda göstereceği performansla büyük bir transfer yapabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

'nin geçtiğimiz sezon devre arasında 'den kadrosuna kattığı , muhteşem bir çıkış gösterdi. Hem sarı lacivertli formayla hem de ile yeteneklerini gösteren 23 yaşındaki stoper, 'nın önde gelen liglerinden bir çok takımın radarına girdi. 'nın gelecek sezon planlarının önemli bir parçası olan ve satmayı düşünmediği Szalai, 'de göstereceği performansla planları suya düşürebilir. Szalai'nin mücadele edeceği Macaristan Milli Takımı, turnuvanın belki de en zorlu grubuna denk geldi. Şampiyonanın favorileri arasında yer alan , Almanya ve Fransa'nın bulunduğu grupta mücadele edecek olan Macar oyuncu, burada göstereceği performans ile değerini katlayabilir.

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DEĞERİ 23 MİLYON EURO!

Macar stoper, Euro 2020 gruplarında , , , , gibi yıldızlara karşı mücadele edecek. Dünyaca ünlü yayın organı , turnuva için çıkardığı özel ekte Szalai'nin şu anki piyasa değerini 23 milyon Euro olarak gösterdi. Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan stoperin EURO 2020 performansıyla değerini daha da yükseltmesi ve transfer rekoru kırması ihtimaller dahilinde.

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