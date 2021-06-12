Fenerbahçe'nin devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, sarı lacivertli formayla ve Macaristan Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki stoper belki de turnuvanın en zorlu grubunda mücadele verecek. EURO 2020'nin favorileri arasında görülen Almanya, Fransa ve Portekiz'e karşı oynayacak olan Szalai, bu maçlarda göstereceği performansla büyük bir transfer yapabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai, muhteşem bir çıkış gösterdi. Hem sarı lacivertli formayla hem de Macaristan Milli Takımı ile yeteneklerini gösteren 23 yaşındaki stoper, Avrupa'nın önde gelen liglerinden bir çok takımın radarına girdi. Kanarya'nın gelecek sezon planlarının önemli bir parçası olan ve satmayı düşünmediği Szalai, EURO 2020'de göstereceği performansla planları suya düşürebilir. Szalai'nin mücadele edeceği Macaristan Milli Takımı, turnuvanın belki de en zorlu grubuna denk geldi. Şampiyonanın favorileri arasında yer alan Portekiz, Almanya ve Fransa'nın bulunduğu grupta mücadele edecek olan Macar oyuncu, burada göstereceği performans ile değerini katlayabilir.

DEĞERİ 23 MİLYON EURO!

Macar stoper, Euro 2020 gruplarında Cristiano Ronaldo, Mbappe, Griezmann, Müller, Gnabry gibi yıldızlara karşı mücadele edecek. Dünyaca ünlü yayın organı The Athletic, turnuva için çıkardığı özel ekte Szalai'nin şu anki piyasa değerini 23 milyon Euro olarak gösterdi. Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan stoperin EURO 2020 performansıyla değerini daha da yükseltmesi ve transfer rekoru kırması ihtimaller dahilinde.

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