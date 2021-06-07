07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beklenen transfer gerçekleşti! Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertliler ile yeni sözleşme imzalamayan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın yolunu tutmuştu. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
VfB Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den sözleşmesi sonra erdikten sonra ayrılan Ömer Faruk Beyaz, resmen VfB Stuttgart'ta. Alman ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025'e kadar mukavele yapıldığını duyurdu. Genç orta sahasının transferini sosyal medya hesabından açıklayan Stuttgart, paylaşımına Ömer Faruk'un fotoğraflarıyla birlikte, 'Hoş geldin' notunu da düştü.
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