07 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Beklenen transfer gerçekleşti! Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta

Beklenen transfer resmen açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

altyapısından yetişen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertliler ile yeni sözleşme imzalamayan Beyaz, 'nın yolunu tutmuştu. ekiplerinden , 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Altyapısından yetiştiği 'den sözleşmesi sonra erdikten sonra ayrılan , resmen VfB 'ta. ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025'e kadar mukavele yapıldığını duyurdu. Genç orta sahasının transferini sosyal medya hesabından açıklayan Stuttgart, paylaşımına Ömer Faruk'un fotoğraflarıyla birlikte, 'Hoş geldin' notunu da düştü.

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