Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan Kanarya'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine Martin Braithwaite, Andrea Ranocchia, Rachid Ghezzal gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

STEVEN CAULKER Aytemiz Alanyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor. Kanarya, İngiliz stoper ve menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Caulker'ın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder EURO 2020'de kadroya giren isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe Cengiz Ünder'e olan ilgisini sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, Cengiz Ünder'in menajeriyle ve kulübü ile temasları sürdürüyor.

ALEIX VIDAL Sağ bek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Barcelona'da da oynamış olan ve Sevilla ile yollarını ayıran yıldız sağ bek Aleix Vidal ile ilgileniyor. Oyuncunun talibi oldukça fazla. Yakın dönemde kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe en güçlü adaylar arasında...

MARTIN BRAITHWAITE Fenerbahçe'nin İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet Martin Braithwaite'ı gündemine aldı. Katalan ekibiyle ilk temaslar kuruldu.

DAVID LUIZ Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girmişti. David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. Yıldız futbolcunun Flamengo veya Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

ALEKSANDAR MITROVIC Aleksandar Mitrovic için ısrar sürüyor. Yıldız golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden teklifini iletti.