09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Tannane İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

F.Bahçe'nin gündemindeki Tannane İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika transfer haberleri: ekibi 'da forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Hollandalı futbolcu Oussama Tannane, transfer görüşmeleri için 'a geldi. ()

'nın takımında forma giyen asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için 'a geldi. Ailesi ve menajeri ile birlikte 'nın tarifeli seferiyle saat 15.30'da 'dan gelen Tannane, 'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İsmi bir çok takımıyla anılan Tannane, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" dedi. Daha önce İstanbul'a bir çok kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek transfer görüşmeleri ile ilgili olarak detay vermekten kaçındı.

Tannane'nin adı son günlerden ile anılıyordu.

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