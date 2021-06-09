Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Tannane İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eredivisie ekibi Hollanda'da forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Hollandalı futbolcu Oussama Tannane, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. (FB spor haberi)

Hollanda'nın Vitesse takımında forma giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Ailesi ve menajeri ile birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.30'da Amsterdam'dan gelen Tannane, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İsmi bir çok Türk takımıyla anılan Tannane, "Görüşmeler sürüyor. Henüz süreç tamamlanmış değil. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. İstanbul'da oynamak isterim. Sonuçlandığında hep birlikte göreceğiz" dedi. Daha önce İstanbul'a bir çok kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek transfer görüşmeleri ile ilgili olarak detay vermekten kaçındı.

Tannane'nin adı son günlerden Fenerbahçe ile anılıyordu.

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