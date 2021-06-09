09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Ancak yönetim deneyimli ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

KOSTAS TSIMIKAS

'un geçtiğimiz yaz 'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, ancak 7 maça çıkarak gol ve asist katkısında bulunamayan , 'nin gündemine geldi. Futbolcu ve Liverpool kiralama konusuna sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

'den Lazio'ya transfer olan ancak beklentilerin altında kalan için girişimler sürüyor. Fenerbahçe ve oyuncu açısından bir problem bulunmazken, Lazio transfer için beklemeyi tercih ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

EDIN VISCA

Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan Edin Visca, 'nin ısrarla takıma katmak istediği yıldızlar arasında yer alıyor. Visca'da düşüş olması Başakşehir'in de transfere daha sıcak bakmasını sağladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

KAAN AYHAN

'de Atilla Szalai'nin yanına uygun bir partner aranıyor. Listede üst sıralarda Galatasaray'ın da ilgilendiği milli yıldız Kaan Ayhan yer alıyor. Menajeri ile temasa geçen sarı laciverliler görüşmeleri sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da geçiren , 'nin transfer gündemine geldi. Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe futbolcuyu kadrosuna katmak için Braga ile iletişime geçti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

ANDREA RANOCCHIA

Atilla Szalai'nin sergilediği performanstan oldukça memnun olan , deneyimli bir stoper ile savunma hattını güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertli ekip aradığı kanı İtalya'da buldu. Andrea Ranocchia, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Mesut Özil'in Arsenal'den arkadaşı olan 'ın sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık tamamlayan yıldız futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Gelecek sezon net bir golcü isteyen 'de hedef ... Sarı lacivertli yöneticiler, Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Yıldız futbolcuya başarı bonusları da sunulan teklifte yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Oussama Tannane, ile görüşmeleri tamamlamak üzere yola çıktı. Sosyal medyadan uçakta görsel paylaşam futbolcu taraftarları heyecanlandırdı.

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