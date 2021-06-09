Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Ancak yönetim deneyimli ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Oussama Tannane, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriqi ve Fabio Martins gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KOSTAS TSIMIKAS Liverpool'un geçtiğimiz yaz Olympiakos'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, ancak 7 maça çıkarak gol ve asist katkısında bulunamayan Konstantinos Tsimikas, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Futbolcu ve Liverpool kiralama konusuna sıcak bakıyor.

VEDAT MURIQI Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi için girişimler sürüyor. Fenerbahçe ve oyuncu açısından bir problem bulunmazken, Lazio transfer için beklemeyi tercih ediyor.

EDIN VISCA Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan Edin Visca, Fenerbahçe'nin ısrarla takıma katmak istediği yıldızlar arasında yer alıyor. Visca'da düşüş olması Başakşehir'in de transfere daha sıcak bakmasını sağladı.

KAAN AYHAN Fenerbahçe'de Atilla Szalai'nin yanına uygun bir partner aranıyor. Listede üst sıralarda Galatasaray'ın da ilgilendiği milli yıldız Kaan Ayhan yer alıyor. Menajeri ile temasa geçen sarı laciverliler görüşmeleri sürdürüyor.

FABIO MARTINS Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da geçiren Fabio Martins, Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi. Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe futbolcuyu kadrosuna katmak için Braga ile iletişime geçti.

ANDREA RANOCCHIA Atilla Szalai'nin sergilediği performanstan oldukça memnun olan Fenerbahçe, deneyimli bir stoper ile savunma hattını güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertli ekip aradığı kanı İtalya'da buldu. Andrea Ranocchia, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

SEAD KOLASINAC Mesut Özil'in Arsenal'den arkadaşı olan Sead Kolasinac'ın sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık tamamlayan yıldız futbolcuyla görüşmeler sürüyor.