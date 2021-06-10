10 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yeniden Andre Ayew!
Swansea City ile sözleşmesi biten Andre Ayew'in yeniden Fenerbahçe'nin transfer listesine girdiği iddia edildi. Ganalı yıldız için İskoç ekibi Celtic de devrede. 31 yaşına gelen Ayew, Championship'te sezonu 16 gol+4 asistlik parlak bir peformansla kapattı.
Swansea City ile sözleşmesi biten Andre Ayew'in yeniden Fenerbahçe'nin transfer listesine girdiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Ganalı yıldız için İskoç ekibi Celtic de devrede. 31 yaşına gelen Ayew, Championship'te sezonu 16 gol+4 asistlik parlak bir peformansla kapattı.
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