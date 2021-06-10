10 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yeniden Andre Ayew!

Yeniden Andre Ayew
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Swansea City ile sözleşmesi biten 'in yeniden Fenerbahçe'nin transfer listesine girdiği iddia edildi. Ganalı yıldız için ekibi de devrede. 31 yaşına gelen Ayew, 'te sezonu 16 gol+4 asistlik parlak bir peformansla kapattı.

Swansea City ile sözleşmesi biten 'in yeniden Fenerbahçe'nin transfer listesine girdiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Ganalı yıldız için ekibi de devrede. 31 yaşına gelen Ayew, 'te sezonu 16 gol+4 asistlik parlak bir peformansla kapattı.

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