09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusunda da çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerde Rafael Benitez sesleri yükselse de, sürpriz bir isim daha listeye girdi. Kanarya'nın, Hırvat teknik direktör Zlatko Dalic ile de görüşeceği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve olası teknik direktör adayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Yeni sezona yepyeni bir kadro ve teknik heyetle başlayacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler 'nun boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

Fenerbahçe'de hoca konusundaki belirsizlik sürüyor. Yönetim, seçim öncesi yeni teknik direktörü açıklamayı hedeflese de farklı isimlerle süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

'nun ayrılmasının ardından, "Alman ve Portekiz ekolüne bakıyoruz" diyen Başkan Ali Koç'un gündeminde 'in olmadığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

Ancak 'in menajeriyle temaslarını sürdürdüğü öğrenilen sarı lacivertliler bir taraftan da ile görüşüyor. Polonya'nın Portekizli çalıştırıcısı Paulo Sosa da adaylardan biri.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

DAHA ÖNCE ANLAŞILMIŞTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ancak Koç'un aklı daha önce anlaşma sağlayıp da kavuşamadığı 'ın hocası 'te kaldı. Geçen sezon F.Bahçe'nin teklifini kabul eden Dalic, ertelenince görevde kalmayı tercih etmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

Sarı-lacivertliler Hırvat Milli Takımı'nın başında olan 54 yaşındaki teknik direktör için tüm imkanları zorlama kararı aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ DİĞER İSİMLER:

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

CHRISTOPHE GALTIER

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

LUCIEN FAVRE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

JORGE JESUS

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

PATRICK VIEIRA

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

MANUEL PELLEGRINI

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

JOACHIM LÖW

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

MARCELO BIELSA

(Bielsa ile bir temaslarının olmadığı duyurulurken 'henüz' ifadesi dikkat çekti)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

ALİ KOÇ TARİH VERMİŞTİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında yeni teknik direktörün kısa süre içinde belli olacağını duyurmuştu. Koç, en geç haziranın 3. haftasında yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını sözlerine eklemişti.

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