Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası Zlatko Dalic! Rafael Benitez derken...

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusunda da çalışmalarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerde Rafael Benitez sesleri yükselse de, sürpriz bir isim daha listeye girdi. Kanarya'nın, Hırvat teknik direktör Zlatko Dalic ile de görüşeceği iddia edildi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve olası teknik direktör adayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezona yepyeni bir kadro ve teknik heyetle başlayacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu'nun boşluğunu doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de hoca konusundaki belirsizlik sürüyor. Yönetim, seçim öncesi yeni teknik direktörü açıklamayı hedeflese de farklı isimlerle süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından, "Alman ve Portekiz ekolüne bakıyoruz" diyen Başkan Ali Koç'un gündeminde Rafael Benitez'in olmadığı ortaya çıkmıştı.

Ancak Rafael Benitez'in menajeriyle temaslarını sürdürdüğü öğrenilen sarı lacivertliler bir taraftan da Paulo Fonseca ile görüşüyor. Polonya'nın Portekizli çalıştırıcısı Paulo Sosa da adaylardan biri.

DAHA ÖNCE ANLAŞILMIŞTI Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ancak Koç'un aklı daha önce anlaşma sağlayıp da kavuşamadığı Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic'te kaldı. Geçen sezon F.Bahçe'nin teklifini kabul eden Dalic, EURO 2020 ertelenince görevde kalmayı tercih etmişti.

Sarı-lacivertliler Hırvat Milli Takımı'nın başında olan 54 yaşındaki teknik direktör Zlatko Dalic için tüm imkanları zorlama kararı aldı. İŞTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ DİĞER İSİMLER:

CHRISTOPHE GALTIER

LUCIEN FAVRE

JORGE JESUS

PATRICK VIEIRA

MANUEL PELLEGRINI

JOACHIM LÖW