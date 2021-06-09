09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Oussama Tannane Fenerbahçe için geliyor! Uçaktan fotoğraf paylaştı

Tannane F.Bahçe için geliyor! Uçaktan fotoğraf paylaştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin, Vitesse'de forma giyen Oussama Tannane ile prensipte anlaştığı ve oyuncuyu İstanbul'a davet ettiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek yıl şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Takımdaki şişkinliği azaltıp yeni transferlere kaynak açmak isteyen sarı-lacivertliler, hücumdaki alternatifini de artırmak istiyor.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekiplerinden Vitesse'de forma giyen Oussama Tannane'yi İstanbul'a getiriyor. Kanarya'nın Faslı yıldızla Amsterdam'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve prensipte anlaştığı iddia edildi.

OUSSAMA TANNANE KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? TANNANE KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1994 yılında Fas'ta dünyaya gelen Oussama Tannane, kariyerine Ajax altyapısında başladı. , , , Saint-Etienne, Las Palmas ve Vitesse gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki on numaranın, Vitesse ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Baş mevkisi on numara olan Tannane, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faslı futbolcunun aynı zamanda Hollanda pasaportu da mevcut. Öte yandan geride bıraktığımız sezon, tüm kulvarlarda 34 maça çıkan tecrübeli isim 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Ta, 11 kez de 'nın formasını terletti.

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