07 Haziran 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin de gündeminde olan David Luiz Flamengo’ya gidiyor!
Fenerbahçe yeni sezon öncesinde stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bir süredir Arsenal ile yollarını ayıran David Luiz'i istiyordu. Brezilyalı yıldız oyuncudan kötü haber geldi. 34 yaşındaki stoperin, Flamengo ile temasta olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Arsenal'den ayrılan David Luiz'in adı Fenerbahçe ile anılıyordu. İngiliz basını, 34 yaşındaki savunmacının son dönemde yaptığı hatalar nedeniyle artık Premier Lig'de oynamasının zor olduğunu yazarken, Flamengo ile temasta olduğunu yazdı.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anılan Sergiy Rebrov'un menajerinden açıklama geldi! "8 teklif aldık"
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig