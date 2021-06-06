07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin de gündeminde olan David Luiz Flamengo’ya gidiyor!

David Luiz'den kötü haber! O kulüp...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

yeni sezon öncesinde stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bir süredir ile yollarını ayıran David Luiz'i istiyordu. Brezilyalı yıldız oyuncudan kötü haber geldi. 34 yaşındaki stoperin, ile temasta olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'den ayrılan David Luiz'in adı ile anılıyordu. İngiliz basını, 34 yaşındaki savunmacının son dönemde yaptığı hatalar nedeniyle artık 'de oynamasının zor olduğunu yazarken, ile temasta olduğunu yazdı.

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