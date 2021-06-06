Fenerbahçe yeni sezon öncesinde stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bir süredir Arsenal ile yollarını ayıran David Luiz'i istiyordu. Brezilyalı yıldız oyuncudan kötü haber geldi. 34 yaşındaki stoperin, Flamengo ile temasta olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Arsenal'den ayrılan David Luiz'in adı Fenerbahçe ile anılıyordu. İngiliz basını, 34 yaşındaki savunmacının son dönemde yaptığı hatalar nedeniyle artık Premier Lig'de oynamasının zor olduğunu yazarken, Flamengo ile temasta olduğunu yazdı.

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