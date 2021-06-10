Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Ancak yönetim deneyimli ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KAAN AYHAN Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'nin en önem verdiği pozisyonlardan birisi stoper. Bu bağlamda Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin yanına iyi bir savunmacı almak istiyor. Kaan Ayhan listede üst sıralarda yer alıyor. EURO 2020'de A Milli Takım için oyanayacak olan Kaan Ayhan'ın menajeri ile temaslar sürüyor.

EDIN VISCA Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan Edin Visca, Fenerbahçe'nin ısrarla takıma katmak istediği yıldızlar arasında yer alıyor. Visca'da düşüş olması Başakşehir'in de transfere daha sıcak bakmasını sağladı.

SEAD KOLASINAC Fenerbahçe'de Kaan Ayhan'ın dışında Arsenal forması giyen Sead Kolasinac da gündemde. Arsenal'de oynadığı dönemde Mesut Özil ile çok yakın olan Kolasinac'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

LUCAS BIGLIA Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giten Lucas Biglia'dan vazgeçti. Biglia'nın yabancı kontenjanı, yaşı ve bonservisi bu transfere engel olan sebepler arasında yer alıyor.

FABIO MARTINS Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da geçiren Fabio Martins, Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldi. Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe futbolcuyu kadrosuna katmak için Braga ile iletişime geçti.

ANDRE AYEW Forvet ve kanatlara öncelik veren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, yeniden dönebilir. Celtic de yıldız futbolcuyla ilgileniyor.