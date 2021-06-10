10 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Ancak yönetim deneyimli ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

KAAN AYHAN

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'nin en önem verdiği pozisyonlardan birisi stoper. Bu bağlamda Fenerbahçe, 'nin yanına iyi bir savunmacı almak istiyor. listede üst sıralarda yer alıyor. EURO 2020'de A Milli Takım için oyanayacak olan Kaan Ayhan'ın menajeri ile temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

EDIN VISCA

Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan Edin Visca, 'nin ısrarla takıma katmak istediği yıldızlar arasında yer alıyor. Visca'da düşüş olması Başakşehir'in de transfere daha sıcak bakmasını sağladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

'de 'ın dışında Arsenal forması giyen Sead Kolasinac da gündemde. Arsenal'de oynadığı dönemde Mesut Özil ile çok yakın olan Kolasinac'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

LUCAS BIGLIA

, Fatih Karagümrük forması giten Lucas Biglia'dan vazgeçti. Biglia'nın yabancı kontenjanı, yaşı ve bonservisi bu transfere engel olan sebepler arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da geçiren , 'nin transfer gündemine geldi. Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe futbolcuyu kadrosuna katmak için Braga ile iletişime geçti.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

ANDRE AYEW

Forvet ve kanatlara öncelik veren 'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen , yeniden dönebilir. Celtic de yıldız futbolcuyla ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Oussama Tannane, ile görüşmeleri tamamlamak üzere yola çıktı. Sosyal medyadan uçakta görsel paylaşam futbolcu taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer rotası! Oussama Tannane, Andre Ayew, David Luiz... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Ara transfer döneminde Attila Szalai'yi transfer eden sarı lacivertliler Macar futbolcunun yanına tecrübeli bir defans oyuncusu transfer etmek istiyor. ve Kolasinac gibi 'de listede yer alıyor. Ülkesine dönmesi gündeme gelen David Luiz için, Mesut Özil aracı olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu
Canlı yayında duyurdu! Büyük ihtimalle satılacak Canlı yayında duyurdu! "Büyük ihtimalle satılacak"
Eski yıldız geri dönüyor! F.Bahçe... Eski yıldız geri dönüyor! F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör