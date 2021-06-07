07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Andraz Sporar iddiası! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti

F.Bahçe'ye Sloven golcü! Beşiktaş ve Trabzonspor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi 2 forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin adı daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Andraz Sporar ile ilgilendiğini duyurdu. (FB spor haberi)

Sporting 'un gözden çıkardığı Andraz Sporar'ın Fenerbahçe'ye transferi gündemde. Portekiz'in gazetesinde yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, Lizbon teknik direktörü Amorim'in sezonu Braga'da geçiren Sloven golcüyü satış listesine koyduğu belirtilirken, en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Lizbon'un Sporar için istediği teklifi bulamazsa, bir kez daha kiralık formülüne sıcak bakacağı bildirildi. 27 yaşındaki Sporar geride bıraktığımız sezonda Lizbon+Braga formalarıyla Portekiz Ligi'ni 29 maçta 6 golle tamamladı.

2016'dan bu yana Slovenya milli takımında da görev yapan Sporar'ın milli formayla 30 maçta 4 golü bulunuyor. 2020'nin başında Slovan Bratislava'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Sporar, Sporting formasıyla 38 maçta 11 gol kaydetti.

27 yaşındaki forvetin adı daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılmıştı.

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