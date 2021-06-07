Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Samatta'nın yeni durağı belli oluyor

Mbwana Samatta'nın menajeri takım arıyor. Tanzanyalı golcünün, İngiltere ve Belçika'dan bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu bildirildi

Mbwana Samatta'nın menajeri takım arıyor. Tanzanyalı golcünün, İngiltere ve Belçika'dan bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu bildirildi. Samatta'yı yeni sezonda kadroda düşünmeyen Fenerbahçe, yeni teknik direktörün de görüşünü aldıktan sonra son kararı verecek.

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