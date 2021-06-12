Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Batuhan Kör hamlesi! Görüşmeler başlıyor

BATUHAN KÖR KİMDİR?

9 Mart 2001 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Batuhan Kör, futbola Buraspor altyapısında başladı. 2019/2020 sezonu öncesi yeşil-beyazlı takımla profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta attığı 11 golle dikkatleri çekti. Türkiye U21 Milli Takımı ile çıktığı 3 maçta da 1 gol atan Batuhan'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 20 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 850 bin Euro.

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