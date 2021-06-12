Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Batuhan Kör hamlesi! Görüşmeler başlıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosuna genç ve yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Bursaspor forması giyen Batuhan Kör'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki golcü için Bursaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, transferde yerli oyuncu tercihlerini genç oyunculardan yana kullanma kararı almıştı. Yönetim, ilk harekâtı Bursasporlu Batuhan Kör için yapmaya hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, ekonomik anlamda zor günler geçiren Timsah'ın İkinci Başkanı ve Futbol Şubesi Sorulusu Emin Adanur ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Batuhan geride kalan sezonda 31 resmi maçta 11 gol atmıştı.
BATUHAN KÖR KİMDİR?
9 Mart 2001 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Batuhan Kör, futbola Buraspor altyapısında başladı. 2019/2020 sezonu öncesi yeşil-beyazlı takımla profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta attığı 11 golle dikkatleri çekti. Türkiye U21 Milli Takımı ile çıktığı 3 maçta da 1 gol atan Batuhan'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 20 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 850 bin Euro.
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