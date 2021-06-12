12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Batuhan Kör hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosuna genç ve yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Bursaspor forması giyen Batuhan Kör'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki golcü için Bursaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Batuhan Kör hamlesi! Görüşmeler başlıyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

, transferde yerli oyuncu tercihlerini genç oyunculardan yana kullanma kararı almıştı. Yönetim, ilk harekâtı Bursasporlu için yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Batuhan Kör hamlesi! Görüşmeler başlıyor

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, ekonomik anlamda zor günler geçiren Timsah'ın İkinci Başkanı ve Futbol Şubesi Sorulusu Emin Adanur ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Batuhan geride kalan sezonda 31 resmi maçta 11 gol atmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Batuhan Kör hamlesi! Görüşmeler başlıyor

BATUHAN KÖR KİMDİR?

9 Mart 2001 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen , futbola Buraspor altyapısında başladı. 2019/2020 sezonu öncesi yeşil-beyazlı takımla profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta attığı 11 golle dikkatleri çekti. Türkiye U21 Milli Takımı ile çıktığı 3 maçta da 1 gol atan Batuhan'ın ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 20 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 850 bin Euro.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Juventus'un yıldızı... F.Bahçe'den stoper hamlesi! Juventus'un yıldızı...
Gözler Szalai'de! Her maç değerini katlayabilir Gözler Szalai'de! Her maç değerini katlayabilir
F.Bahçe yıldız futbolcunun menajeriyle görüştü! Transfer... F.Bahçe yıldız futbolcunun menajeriyle görüştü! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör