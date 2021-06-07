07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Altınordu Fenerbahçe'nin Berke Özer'i satmasını bekliyor! İşte sözleşmesindeki o detay...

Sözleşmesindeki dikkat çeken detay!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'nin ekiplerinden 'ya kiraladığı genç kaleci , oradaki 2 sezonunun ardından sarı lacivertlilere geri döndü. Ümit Milli Takım'ın kalecisi, Belçika'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Berke Özer'in taliplerinden en ciddisi ise, şampiyonu . devi sarı lacivertlilere 6 milyon Euro teklifte bulunmuştu. Aynı zamanda Berke'yi altyapısından yetiştiren 'da bu transferin gerçekleşmesin bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

TFF 1'inci Lig kulüplerinden , altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci 'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor. ekibinden 2018 yılında 'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde şampiyonu 'le anılmaya başladı. temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

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Son 2 sezonda 'nın takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor. Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında 'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

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