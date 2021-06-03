03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil Meksika'nın Necaxa kulübüne ortak oldu!

Mesut Özil kulüp satın aldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı. Amerikalı yatırımcı 'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu , ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, 'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut özil, kulüp sahibi oldu! Türk asıllı Alman futbolcu, Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı.

Amerikalı yatırımcı 'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu , ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, 'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor.

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Ülke basınında birçok gazete ve televizyon kanalına konu olan haberde, ünlü futbolcudan "Yıldız" ve "Dünya Şampiyonu" olarak bahsedildi. Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alıyor.

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