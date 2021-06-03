Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil Meksika'nın Necaxa kulübüne ortak oldu!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı. Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, Miami Heat'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut özil, kulüp sahibi oldu! Türk asıllı Alman futbolcu, Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı.
Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, Miami Heat'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor.
Ülke basınında birçok gazete ve televizyon kanalına konu olan haberde, ünlü futbolcudan "Yıldız" ve "Dünya Şampiyonu" olarak bahsedildi. Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig