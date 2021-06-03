Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü arıyor! Ferreira ve Sousa isimleri ön planda

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Başkan Ali Koç basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Yabancı bir hocanın geleceğini ifade eden Koç, henüz bir isim vermedi. Sarı lacivertlilerin yeni teknik adamının kim olacağı ise merak konusu. Kanarya ile adı geçen bir çok isim var ancak iki hoca ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için arayış sürerken, edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşme halinde.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktörlük için Portekiz ve Alman ekolü ile alakalı çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Elde edilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu emanet etme adına Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşüyor.

Palmeirasla Copa America'yı kazanan Abel Ferreira şu anda favori konumunda. Ferreira'nın, Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Şu anda Palmerias'ta görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı için Fenerbahçe'nin ve Palmerias'ın eski futbolcusu Alex'le, Başkan Ali Koç'un fikir alışverişinde bulunacağı dile getirildi.

Fenerbahçe için adı geçen bir diğer isim olan Paulo Sousa ise Polonya Milli Takımı'nın başında bulunuyor. Tarafların anlaşması sağlaması durumunda 50 yaşındaki teknik adamın, Avrupa Şampiyonası'nın ardından sarı-lacivertlilerin başında yer alabileceği aktarıldı.

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