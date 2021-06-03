03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü arıyor! Ferreira ve Sousa isimleri ön planda

F.Bahçe hocasını arıyor! O iki isim ön planda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Başkan basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda ile yola devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Yabancı bir hocanın geleceğini ifade eden Koç, henüz bir isim vermedi. Sarı lacivertlilerin yeni teknik adamının kim olacağı ise merak konusu. Kanarya ile adı geçen bir çok isim var ancak iki hoca ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için arayış sürerken, edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler ve 'yla görüşme halinde.

Başkanı , dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktörlük için ve ekolü ile alakalı çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Elde edilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu emanet etme adına Abel Ferreira ve Paulo 'yla görüşüyor.

Palmeirasla 'yı kazanan Abel Ferreira şu anda favori konumunda. Ferreira'nın, 'daki sağlık krizi ve 'ya dönmek istemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Şu anda 'ta görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı için Fenerbahçe'nin ve Palmerias'ın eski futbolcusu 'le, Başkan Ali Koç'un fikir alışverişinde bulunacağı dile getirildi.

Fenerbahçe için adı geçen bir diğer isim olan Paulo Sousa ise 'nın başında bulunuyor. Tarafların anlaşması sağlaması durumunda 50 yaşındaki teknik adamın, Avrupa Şampiyonası'nın ardından sarı-lacivertlilerin başında yer alabileceği aktarıldı.

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