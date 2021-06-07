Son dakika spor haberi: Sao Paulo'da antrenörlük yapan eski Fenerbahçeli Alex de Souza'dan flaş hareket!

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden Alex de Souza, şu anda Brezilya ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun altyapısında antrenör olarak görev alıyor. Alex'in Brezilya ekibinde göreve başlaması hem ülkesinde hem de Türkiye'de büyük ses getirmişti. Hoca Alex, çalıştırdığı genç oyuncuların gelişimi için enteresan bir metot uyguladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin heykelini diktiği efsane oyuncusu Alex de Souza, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe soyunmuştu. Ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo kulübünün U20 takımında antrenör olarak göreve başlayan Alex, hazırlık maçında Santos ile karşı karşıya geldi. Alex'in takımı maçı başından sonuna kadar domine etti. Skorun 5-0 olmasının ardından Alex enteresan bir karara imza attı. Takımının eksik oynamaya alışması için, bir oyuncusunu bilerek kenara aldı. Bunun üzerine takımı farkı daha da arttırmayı başararak maçı 8-0 kazandı. Mücadelenin ardından Alex de Souza'nın bu kararı çok konuşuldu.

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