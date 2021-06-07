07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Sao Paulo'da antrenörlük yapan eski Fenerbahçeli Alex de Souza'dan flaş hareket!

Hoca Alex'ten ilk resital! Takımını bilerek 10 kişi bıraktı ve...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'nin yaşayan efsanelerinden , şu anda ligi ekiplerinden 'nun altyapısında antrenör olarak görev alıyor. 'in Brezilya ekibinde göreve başlaması hem ülkesinde hem de 'de büyük ses getirmişti. Hoca Alex, çalıştırdığı genç oyuncuların gelişimi için enteresan bir metot uyguladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'nin heykelini diktiği efsane oyuncusu , futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe soyunmuştu. Ülkesi 'nın kulübünün U20 takımında antrenör olarak göreve başlayan , hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. Alex'in takımı maçı başından sonuna kadar domine etti. Skorun 5-0 olmasının ardından Alex enteresan bir karara imza attı. Takımının eksik oynamaya alışması için, bir oyuncusunu bilerek kenara aldı. Bunun üzerine takımı farkı daha da arttırmayı başararak maçı 8-0 kazandı. Mücadelenin ardından Alex de Souza'nın bu kararı çok konuşuldu.

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