03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: “FETÖ'nün yaptığı kumpasın zararları karşılanamaz boyutta”

Ali Koç: “FETÖ'nün yaptığı kumpasın zararları karşılanamaz boyutta”
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'nün (), soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava sona erecek. Başkanı , "Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik. Biz tek başına bırakılmış şekilde bir an olsun vazgeçmeden, asla yılmadan mücadele verirken o dönem 'yi suçlayanlar şimdi kaçacak yer arıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Başkanı , "Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik. Biz tek başına bırakılmış şekilde bir an olsun vazgeçmeden, asla yılmadan mücadele verirken o dönem 'yi suçlayanlar şimdi kaçacak yer arıyor" dedi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'nün (), soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava yarın sona erecek. 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın 20'nci celsesi 'nda 17 Mayıs tarihinde görülmeye başlandı. 4 Haziran Cuma (yarın) günü sona erecek 20'nci celsede mahkeme, mütalaaya karşı savunmaları aldı. Yarın sona erecek dava öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Kulübümüze kumpas kuranların yargılandığı davada, Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz. , bu konuda uzun süredir çok ciddi bir mücadele veriyor. Bizler bu süreçte artık sona gelindiğini düşünüyoruz. Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik. Biz tek başına bırakılmış şekilde bir an olsun vazgeçmeden, asla yılmadan mücadele verirken o dönem Fenerbahçe'yi suçlayanlar şimdi kaçacak yer arıyor. Bizi o zaman yerden yere vuranlar bugün tam tersi noktaya geçmiş durumdalar. Bunların hiçbiri unutulmadı. Fenerbahçe'nin şanlı mücadelesi tarihe kazındı. Bundan sonra tek beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır. FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı kumpasın maddi ve manevi zararları ise karşılanamaz boyuttadır. Mahkemenin Fenerbahçemize bu zararı verenleri suçlu bulup cezalandıran bir karar vermesi, camiamıza bu mücadeleden resmen ve bir kez daha galip çıkmanın gururunu yaşatacaktır. Cuma günü 'nda görülecek son celsesinde, milyonlarca taraftarımız adına bu davanın sonucunu, Fenerbahçe'ye kumpas kuranların aldığı cezayı görmek için yönetici arkadaşlarımızla beraber ben de orada olacağım" dedi.

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"FENERBAHÇE, YARGININ VERECEĞİ KARARLARLA FETÖ'NÜN KURGULADIĞI VE SAHNELEDİĞİ BU OYUNLARI TAMAMEN BOZMUŞ OLACAK"

Başkan Ali Koç, 'nın . Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Başkan 'ın da aralarında bulunduğu davadan çıkan berat kararlarının onanması şeklindeki talebi hakkında ise "Yargıtay aşamasında olan 'ndaki kararı da bekliyoruz. Orada da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz için verdiği beraat kararının onanmasını talep etmişti. Fenerbahçe, yargının vereceği kararlarla FETÖ'nün kurguladığı ve sahnelediği bu oyunları tamamen bozmuş olacak. İşte bu noktadan itibaren kulübümüze yönelik haysiyetsizce ithamlarda bulunanlarla da hesaplaşma vaktimiz gelecek. İşte o zaman da camiamız tüm benliği ve gücü ile kulübümüzün gasp edilen haklarını alabilmesi adına Fenerbahçe'nin yanında duracak, bu büyük kulübün mücadelesinden vazgeçmeyeceğini herkese gösterecek. Fenerbahçe var oldukça 3 Temmuz kumpası ve bu kumpası parçası olan herkesle mücadele edecek" diye konuştu.

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