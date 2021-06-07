07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 22 transfer yapmasına karşın şampiyon olamayan Fenerbahçe, kadro şişkinliğini azaltıp yerlerine daha kaliteli isimlerle doldurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takım defans bloğunda Attila Szalai'den vazgeçmezken partnerini ise İtalya'da buldu. Kanarya, Inter ile sözleşmesi sona eren Andrea Ranocchia için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

'de teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya, yıldız stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

İtalyan basının Corriere dello Sport'tu kaynak gösterdiği haberde, sarı lacivertlilerin Inter'in 33 yaşındaki stoperi 'nın peşinde olduğunu belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, ve La Liga takımlarından Espanyol da deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

Üçlü savunma oynatan Antonio Conte'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu, Inter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

Inter'de zaman zaman kadroya girmekte zorlanan ve bir dönem Premier Lig takımlarından Hull City'ye kiralanan Ranocchia, İtalya için de 21 kez sahaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

SAVUNMADAN BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILIYOR!

Kadrosunda an itibarıyla , Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar ve Zanka gibi beş stoperi bulunan 'nin bu oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Attila Szalai'nin partnerini İtalya'da buldu! Andrea Ranocchia...

'nin stoper rotasyonunun Szalai'ye Euro 2020 sonrasında gelmesi muhtemel tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.

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