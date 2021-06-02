02 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Fenerbahçe maçında golünü atmıştı! Arda Güler'e büyük övgü

Derbide golünü atmıştı! Genç isme övgü...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

'nin 16. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli formayı giyen genç oyuncu , 2-2 biten maçta güzel bir gol atmıştı. Bu gol başta olmak üzere bir çok yerde çok konuşulmuş ve büyük övgü toplamıştı. Fenerbahçe Başkanı da teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'nin 16. haftasında 'ın evinde ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından 'de Fenerbahçeli konuşulmuştu.

16 yaşındaki Arda Güler, Galatasaray maçında sol ayağıyla müthiş bir gol atmış ve maç boyunca sergilediği performansla da göz doldurmuştu.

GS TV sunucusu , Arda Güler ile ilgili; "Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler var. Muazzam bir gole imza attı. 16 yaşında kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı, önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız" demişti.

Serbay Şenkal'ın bu yorumu sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Fenerbahçe Başkanı , dün gerçekleştirdiği basın buluşması sonrasında bu konudan yeni haberi olduğunu söyleyerek; "Bu tip şeyleri daha fazla yapmamız Türk futboluna büyük fayda sağlayacaktır." dedi. Ali Koç ayrıca konuyla ilgili Galatasaray'a teşekkür mektubu yazılması talimatı verdi.

ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİ 2023'TE SON BULUYOR

Kariyerine altyapısında başlayan Arda, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına geçiş yaptı. Arda ile 2021'in başlarında profesyonel sözleşme imzalandı. Sezon başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratı 2023 yılında sona eriyor.

Bu sezon takımıyla 13 maça çıkan Arda Güler, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. ()

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