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Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Başka çözümü yok"

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bir diğer gündem ise yeni teknik direktörün kim olacağı... Son günlerde birçok isimle ilgilendiği iddia edilen sarı-lacivertliler için A Spor yorumcusu Murat Özbostan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özbostan, "Ali Koç marka bir teknik direktör getirecek. Bu işin başka çözümü yok." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
07.06.2021
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