Fenerbahçe'nin kiralık olarak Ukrayna ekiplerinden Zorya'ya gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh, burada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. İranlı santrfor sezonu 5 gol 3 asist ile tamamlarken, Ukrayna'da yılın forveti seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Zorya'da kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da 'yılın en iyi forveti' seçildi. İranlı santrfor, sezonu 5 gol+3 asistle tamamlarken, attığı kritik gollerle büyük sükse yapmıştı. Zorya ile aralık ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar'ın kontratında 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

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