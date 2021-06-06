07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kiralık olarak Zorya'ya gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh yılın forveti seçildi!

Allahyar yılın forveti seçildi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'nin kiralık olarak Ukrayna ekiplerinden Zorya'ya gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh, burada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. İranlı santrfor sezonu 5 gol 3 asist ile tamamlarken, Ukrayna'da yılın forveti seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Zorya'da kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da 'yılın en iyi forveti' seçildi. İranlı santrfor, sezonu 5 gol+3 asistle tamamlarken, attığı kritik gollerle büyük sükse yapmıştı. Zorya ile aralık ayına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Allahyar'ın kontratında 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

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