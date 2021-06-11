11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler transfere kaynak oluşturmak isterken gözler EURO 2020'ye kilitlendi. Kanarya Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Attila Szalai ve Zanka'nın iyi bir performans sergilemesini ve değerini artırmasını istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve 'ne katılacak 'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

Sarı-lacivertliler gelecek sezon hem ligde hem de 'nde başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

Fotomaç'ın derlediği habere göre; 'nin oyuncu transfer edebilmesi için ise futbolcu satışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gözü EURO 2020'de olacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

Sarı-lacivertliler, , , , ve 'nın iyi bir performans göstermelerini ve değerlerini katlamasını bekliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

ZANKA - DANİMARKA

2019-20 sezonunun başında 'ye transfer olan Danimarkalı oyuncu 'nın yeni sezonda adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. EURO 2020 için Danimarka Milli Takımı'nda bulunan 31 yaşındaki savunmacıya Preston talip oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

ATTILA SZALAI - MACARİSTAN

Premier Lig ekiplerinden Leicester City ve West Ham United, 'yi transfer listesine aldı. Macar futbolcunun EURO 2020'deki performansını yakından takip edecek olan İngiliz ekiplerinin resmi girişimlere turnuva bitiminde başlaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

İRFAN CAN KAHVECİ - TÜRKİYE

'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir'den kardosuna kattığı transfer listesinde bulunmuyor. Fakat sarı-lacivertliler İrfan Can'ın EURO 2020'de göstereceği performansla birlikte gelen gelen astronomik rakamlar değerlendirmeye alınacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

ALTAY BAYINDIR - TÜRKİYE

1,5 milyon euro karşılığında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen 23 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz iki sezonda değerini katladı. Başkan Ali Koç, gelişimini sürdüren başarılı file bekçisinin önümüzdeki sezonlarda daha iyi bir seviyeye çıkacağını düşünüyor. Bu nedenle yönetim, Altay'ın en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

OZAN TUFAN - TÜRKİYE

'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.

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