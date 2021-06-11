Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler transfere kaynak oluşturmak isterken gözler EURO 2020'ye kilitlendi. Kanarya Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Attila Szalai ve Zanka'nın iyi bir performans sergilemesini ve değerini artırmasını istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler gelecek sezon hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için girişimlerini sıklaştırdı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin oyuncu transfer edebilmesi için ise futbolcu satışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gözü EURO 2020'de olacak.
Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Attila Szalai ve Zanka'nın iyi bir performans göstermelerini ve değerlerini katlamasını bekliyor.
ZANKA - DANİMARKA
2019-20 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Danimarkalı oyuncu Zanka'nın yeni sezonda adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. EURO 2020 için Danimarka Milli Takımı'nda bulunan 31 yaşındaki savunmacıya Preston talip oldu.
ATTILA SZALAI - MACARİSTAN
Premier Lig ekiplerinden Leicester City ve West Ham United, Attila Szalai'yi transfer listesine aldı. Macar futbolcunun EURO 2020'deki performansını yakından takip edecek olan İngiliz ekiplerinin resmi girişimlere turnuva bitiminde başlaması bekleniyor.
İRFAN CAN KAHVECİ - TÜRKİYE
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir'den kardosuna kattığı İrfan can Kahveci transfer listesinde bulunmuyor. Fakat sarı-lacivertliler İrfan Can'ın EURO 2020'de göstereceği performansla birlikte gelen gelen astronomik rakamlar değerlendirmeye alınacak.
ALTAY BAYINDIR - TÜRKİYE
1,5 milyon euro karşılığında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen 23 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz iki sezonda değerini katladı. Başkan Ali Koç, gelişimini sürdüren başarılı file bekçisinin önümüzdeki sezonlarda daha iyi bir seviyeye çıkacağını düşünüyor. Bu nedenle yönetim, Altay'ın en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.
OZAN TUFAN - TÜRKİYE
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.
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