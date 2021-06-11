Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe EURO 2020 kilitlendi! Ozan Tufan ve 4 isim...

OZAN TUFAN - TÜRKİYE

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.

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