07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Kaan Ayhan hangi takıma gidecek? Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kaan hangi takıma gidecek? F.Bahçe ve G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılar bunula birlikte bir yandan da gelecek sezonun transfer planmasını sürdürürken gündeme 'ın yıldız ismi geldi. Ezeli rakibi 'nin de talip olduğu 26 yaşındaki yıldız isim için transferde hangi takımın kazanacağı merak konusu olmaya başladı. ( haberleri)

geçen sezon başında 'ı çok istemiş ancak 2 milyon euro'luk bonservis bedeli ödenmediği için yıldız ismi 'ya kaptırmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, sezon bitimiyle sarı-kırmızılı kurmaylar milli futbolcuyu transfer etmek için yeniden harekete geçti. Ancak bu kez de ezeli rakibi karşısına çıktı. Sağ bekte ve stoperde görev yapabilen Kaan iki takıma da ilaç olacak kalitede. Şu anda milli takım kampında bulunan ve 'de görev yapacak 26 yaşındaki futbolcu kararını turnuva sonrasına bıraktı. Kaan'ın kulübü ile hem Galatasaray hem Fenerbahçe girişim yapıyor. Milli futbolcu, Sassuolo'da geçtiğimiz sezon 20 maçta 807 dakika forma giydi. 'da ise 37 kez şans bulan Kaan 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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