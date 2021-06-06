37 YAŞINDAKİ HANDANOVIC'İ YEDEĞE ÇEKMEK İSTİYOR

Genç file bekçisi büyük bir takıma gitmek için ayrılma konusunda ısrarcı olursa yönetim kulüplerle pazarlık yapacak. Başkan Ali Koç'un son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemediği gelen bilgiler arasında. İnter ise 37 yaşında olan Samin Handanovic'i yedeğe çekip genç ve dinamik bir takviye yapmak istiyor.