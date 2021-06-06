07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: İtalya'nın devleri Inter, Milan ve Juventus Altay Bayındır'ın peşinde!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, bu yaz transfer döneminin gözde oyuncularından olacak. Sarı lacivertli formayla özellikle bu sezon gösterdiği performans ile alkış toplayan 23 yaşındaki kaleciye, İtalyan devleri talip oldu. Serie A'nın en önde gelen takımlarından Juventus ve Milan'ın ardından, son şampiyon Inter'de Kanarya'ya fiyat sordu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: İtalya'nın devleri Inter, Milan ve Juventus Altay Bayındır'ın peşinde!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

'de kaleci Bayındır'ın talipleri artıyor... Geçtiğimiz günlerde ve 'un oyuncuya resmi teklif yaptığı ileri sürülmüş, sarı-lacivertlilerin bu konuya henüz yanıt vermediği belirtilmişti. 23 yaşındaki milli kalecinin transferine üçüncü bir devi de resmi olarak dahil oldu.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın devleri Inter, Milan ve Juventus Altay Bayındır'ın peşinde!

'ın haberine göre; Inter, için resmi ilgi mektubu gönderdi. Sarı-lacivertlilere satışa bakış açısıyla birlikte muhtemel bonservis bedeli soruldu. mektuba henüz yanıt vermedi. Transferde 'ın da bakış açısı önemli olacak.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın devleri Inter, Milan ve Juventus Altay Bayındır'ın peşinde!

37 YAŞINDAKİ HANDANOVIC'İ YEDEĞE ÇEKMEK İSTİYOR
Genç file bekçisi büyük bir takıma gitmek için ayrılma konusunda ısrarcı olursa yönetim kulüplerle pazarlık yapacak. Başkan 'un son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemediği gelen bilgiler arasında. ise 37 yaşında olan 'i yedeğe çekip genç ve dinamik bir takviye yapmak istiyor.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın devleri Inter, Milan ve Juventus Altay Bayındır'ın peşinde!

İki sezondur 'nin formasını terleten , 70 maçın 17'sinde kalesini gole kapattı.

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