Son dakika spor haberi: İtalya'nın devleri Inter, Milan ve Juventus Altay Bayındır'ın peşinde!
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, bu yaz transfer döneminin gözde oyuncularından olacak. Sarı lacivertli formayla özellikle bu sezon gösterdiği performans ile alkış toplayan 23 yaşındaki kaleciye, İtalyan devleri talip oldu. Serie A'nın en önde gelen takımlarından Juventus ve Milan'ın ardından, son şampiyon Inter'de Kanarya'ya fiyat sordu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın talipleri artıyor... Geçtiğimiz günlerde Milan ve Juventus'un oyuncuya resmi teklif yaptığı ileri sürülmüş, sarı-lacivertlilerin bu konuya henüz yanıt vermediği belirtilmişti. 23 yaşındaki milli kalecinin transferine üçüncü bir İtalyan devi de resmi olarak dahil oldu.
Sabah'ın haberine göre; Inter, Altay için resmi ilgi mektubu gönderdi. Sarı-lacivertlilere satışa bakış açısıyla birlikte muhtemel bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe mektuba henüz yanıt vermedi. Transferde Altay Bayındır'ın da bakış açısı önemli olacak.
37 YAŞINDAKİ HANDANOVIC'İ YEDEĞE ÇEKMEK İSTİYOR
Genç file bekçisi büyük bir takıma gitmek için ayrılma konusunda ısrarcı olursa yönetim kulüplerle pazarlık yapacak. Başkan Ali Koç'un son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemediği gelen bilgiler arasında. İnter ise 37 yaşında olan Samin Handanovic'i yedeğe çekip genç ve dinamik bir takviye yapmak istiyor.
İki sezondur Fenerbahçe'nin formasını terleten Altay, 70 maçın 17'sinde kalesini gole kapattı.
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