07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den kötü haber! Lazio sportif direktörü...

Muriqi'den kötü haber! Lazio sportif direktörü...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

, geçtiğimiz sezonun başında rekor bonservis bedeliyle ekiplerinden 'ya gönderdiği 'in yerini dolduramadı. Sarı lacivertliler Kosovalı golcüyü takıma yeniden katmak isterken, Lazio cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sportif direktör Igli Tare'nin de henüz Muriqi'ten vazgeçmediği ve sezon öncesi kampında en iyi seviyeye ulaşmasını umduğunu kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

İtalyan Thelaziali.com sitesi, 'daki ilk yılında bekleneni veremeyen Vedat Muriç'in F.Bahçe'nin ilgisine rağmen 'daki sözleşmesine devam etmek istediğini belirtti. Sportif direktör Igli Tare'nin de henüz Muriqi'ten vazgeçmediği ve sezon öncesi kampında en iyi seviyeye ulaşmasını umduğunu kaydetti.

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