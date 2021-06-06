07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den kötü haber! Lazio sportif direktörü...
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında rekor bonservis bedeliyle Serie A ekiplerinden Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi'in yerini dolduramadı. Sarı lacivertliler Kosovalı golcüyü takıma yeniden katmak isterken, Lazio cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sportif direktör Igli Tare'nin de henüz Muriqi'ten vazgeçmediği ve sezon öncesi kampında en iyi seviyeye ulaşmasını umduğunu kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
İtalyan Thelaziali.com sitesi, Serie A'daki ilk yılında bekleneni veremeyen Vedat Muriç'in F.Bahçe'nin ilgisine rağmen Lazio'daki sözleşmesine devam etmek istediğini belirtti. Sportif direktör Igli Tare'nin de henüz Muriqi'ten vazgeçmediği ve sezon öncesi kampında en iyi seviyeye ulaşmasını umduğunu kaydetti.
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