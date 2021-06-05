05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile anılan Sergiy Rebrov'un menajerinden açıklama geldi! "8 teklif aldık"

Rebrov'un menajeri açıkladı! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

'de yeni sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı lacivertliler bir çok yabancı teknik adam ile görüşmelerini gerçekleştirirken, flaş açıklamalar da gelmeye devam ediyor. 'nın gündeminde olduğu bilinen 'un menajeri , açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de gündemin ilk sırasında teknik direktör konusu geliyor. 'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürülen 'un menajeri , Ferencvaros ile yollarını ayırmalarının ardından çıkan iddialar için konuştu.

"ŞU ANDA 8 TEKLİF VAR"

Fenerbahçe, ve Arap kulüplerinin ilgisi sorulan Varga, "Tottenham Başkanı ile iyi ilişkilerim var. 'deyken ona, Rebrov'un Ferencvaros'ta iyi iş çıkardığını söyledim. Birkaç kez daha konuştuk, hala konuşuyoruz. Şu anda 8 teklif var ve 1,5 yıldır da sürekli teklifler geliyor. Arap dünyasından da isteyenler oluyor. Rebrov şu ana kadar, 'Buraya gidelim' demedi, bakacağız." ifadelerini kullandı.

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"UKRAYNA'DA FEDERASYON BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜM"

'ndan daha önce teklif aldıklarını söyleyen menajer, "Ukrayna Milli Takımı ile ilgili söylentiler doğru. 'nın açılışında federasyon başkanı bana, Shevckenko'nun ayrılması durumunda Rebrov'u istediğini söyledi ve Shevchenko için Milan söylentileri vardı. çağırırsa, bu bir kulüpten fazlası demektir, ülkeni temsil etmek demektir. Bu gelişme olsaydı, Sergiy ayrılacaktı." dedi.

'da 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra 'ne taşımıştı.

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