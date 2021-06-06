BIELSA İLE GÖRÜŞÜLECEK

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde Marcelo Bielsa ile bir araya gelerek Arjantinli hocanın projesi ile ilgili bilgi alacakları öğrenildi. Leeds United ile henüz yeni sözleşme için anlaşamayan tecrübeli teknik adamın İngiltere'deki durumuna göre Fenerbahçe'nin hamle yapabileceği edinilen bilgiler arasında.