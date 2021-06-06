07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marcelo Bielsa'da sıcak gelişme! Birkaç gün içinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan ve İspanyol teknik adam Rafael Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Arjantinli çalıştırıcı Marcelo Bielsa ile de bir araya gelecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marcelo Bielsa'da sıcak gelişme! Birkaç gün içinde...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

yeni teknik direktör için yoğun bir çalışma içine girerken listede Alman ve Portekiz hocaların dışında da adaylar bulunuyor. Sarı lacivertliler, listedeki adayları en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marcelo Bielsa'da sıcak gelişme! Birkaç gün içinde...

Yönetimin hedefi ekonomik şartların uyması halinde üst düzey hoca ile anlaşabilmek. Finansal koşulların yeterli olmaması durumda da takımı başarıya götürecek bir teknik adam ile el sıkışılacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marcelo Bielsa'da sıcak gelişme! Birkaç gün içinde...

6 ADAY BELİRLENDİ

Kanarya'nın listesinde toplamda 6 aday bulunuyor. Adaylar arasında , , Roger Schmidt, Paulo Fonseca, Ralf Ragnick ve Paulo Sousa yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marcelo Bielsa'da sıcak gelişme! Birkaç gün içinde...

BIELSA İLE GÖRÜŞÜLECEK

Ajansspor'un haberine göre; yönetimi önümüzdeki günlerde ile bir araya gelerek Arjantinli hocanın projesi ile ilgili bilgi alacakları öğrenildi. Leeds United ile henüz yeni sözleşme için anlaşamayan tecrübeli teknik adamın İngiltere'deki durumuna göre Fenerbahçe'nin hamle yapabileceği edinilen bilgiler arasında.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marcelo Bielsa'da sıcak gelişme! Birkaç gün içinde...

Bielsa, Ragnick ve Schmidt'i ikna etmek açısından kolay gözükmezken Benitez ile yapılacak görüşmelerde pürüz çıkması halinde listedeki diğer adaylar ile görüşmeler hızlandırılacak. Sarı-lacivertli takım, yeni hocayı haziran ayının 3. haftasına kadar belirleyip yeni sezon planlamasına geçmeyi amaçlıyor.

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