Son dakika Fenerbahçe haberleri: Marcelo Bielsa'da sıcak gelişme! Birkaç gün içinde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan ve İspanyol teknik adam Rafael Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Arjantinli çalıştırıcı Marcelo Bielsa ile de bir araya gelecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe yeni teknik direktör için yoğun bir çalışma içine girerken listede Alman ve Portekiz hocaların dışında da adaylar bulunuyor. Sarı lacivertliler, listedeki adayları en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor.
Yönetimin hedefi ekonomik şartların uyması halinde üst düzey hoca ile anlaşabilmek. Finansal koşulların yeterli olmaması durumda da takımı başarıya götürecek bir teknik adam ile el sıkışılacak.
6 ADAY BELİRLENDİ
Kanarya'nın listesinde toplamda 6 aday bulunuyor. Adaylar arasında Rafael Benitez, Marcelo Bielsa, Roger Schmidt, Paulo Fonseca, Ralf Ragnick ve Paulo Sousa yer alıyor.
BIELSA İLE GÖRÜŞÜLECEK
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde Marcelo Bielsa ile bir araya gelerek Arjantinli hocanın projesi ile ilgili bilgi alacakları öğrenildi. Leeds United ile henüz yeni sözleşme için anlaşamayan tecrübeli teknik adamın İngiltere'deki durumuna göre Fenerbahçe'nin hamle yapabileceği edinilen bilgiler arasında.
Bielsa, Ragnick ve Schmidt'i ikna etmek Fenerbahçe açısından kolay gözükmezken Benitez ile yapılacak görüşmelerde pürüz çıkması halinde listedeki diğer adaylar ile görüşmeler hızlandırılacak. Sarı-lacivertli takım, yeni hocayı haziran ayının 3. haftasına kadar belirleyip yeni sezon planlamasına geçmeyi amaçlıyor.
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