07 Haziran 2021, Pazartesi
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Al Ain'den yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Sergei Rebrov olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika transfer haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan Sergei Rebrov Al Ain ile anlaşmaya vardı
Son dakika spor haberleri: Adı Fenerbahçe ile anılan Sergei Rebrov'un yeni takımı belli oldu. Ukraynalı teknik adam Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ain ile anlaşmaya vardı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Sergei Rebrov yeni takımını buldu.
Son olarak Ferencvaros'ta görev alan Ukraynalı teknik adam, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ain'in başına geçti.
Al Ain'den yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Sergei Rebrov olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
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