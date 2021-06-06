07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan Sergei Rebrov Al Ain ile anlaşmaya vardı

Resmi açıklama geldi! F.Bahçe ve Rebrov...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son dakika spor haberleri: Adı ile anılan 'un yeni takımı belli oldu. Ukraynalı teknik adam  ekiplerinden  ile anlaşmaya vardı. ( haberleri)

'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen yeni takımını buldu.

Son olarak Ferencvaros'ta görev alan Ukraynalı teknik adam, ekiplerinden 'in başına geçti.

Al Ain'den yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Sergei Rebrov olmuştur" ifadeleri kullanıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Hoca Alex'ten ilk resital! Takımını bilerek 10 kişi bıraktı ve... Hoca Alex'ten ilk resital! Takımını bilerek 10 kişi bıraktı ve...
Gerilim sürüyor! Dava açıldığı açıklandı Gerilim sürüyor! Dava açıldığı açıklandı
R. Madrid'de Ramos devri sona eriyor! F.Bahçe ve G.Saray... R. Madrid'de Ramos devri sona eriyor! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör