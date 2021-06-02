02 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marcelo transferi için Mesut Özil devrede

Marcelo transferi için Mesut devrede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Tam 15 sezondur formasını giydiği 'den ayrılması gündemde olan Marcelo'nun ismi uzun süredir ile anılıyordu. Yabancı kaynaklı birçok gazete ve haber sitesinde konuyla ilgili önemli iddialar ortaya atılırken, dün de Todofichajes'te detaylı bilgiler verildi. ()

İspanyol sitesinde yer alan haberde şu ifadeler kullandı: " kadrosuna birinci sınıf futbolcular katmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de oyuncusu. Brezilyalı yıldız da yeni bir macera araması gerektiğini biliyor. Real Madrid'den takım arkadaşı olan de kendisini 'de oynamaya ikna etmeye çalışıyor. Marcelo düşünmek için zaman istedi. Fenerbahçe yıllık 4.5 milyon euro'dan Marcelo'ya 2 senelik sözleşme önerdi." Bu arada 33 yaşındaki sol bek için devi 'un da ısrarcı olduğu ileri sürüldü.
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