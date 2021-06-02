02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marcelo transferi için Mesut Özil devrede
Son dakika transfer haberleri: Tam 15 sezondur formasını giydiği Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Marcelo'nun ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Yabancı kaynaklı birçok gazete ve haber sitesinde konuyla ilgili önemli iddialar ortaya atılırken, dün de Todofichajes'te detaylı bilgiler verildi. (FB spor haberi)
İspanyol sitesinde yer alan haberde şu ifadeler kullandı: "Fenerbahçe kadrosuna birinci sınıf futbolcular katmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Real Madrid oyuncusu. Brezilyalı yıldız da yeni bir macera araması gerektiğini biliyor. Real Madrid'den takım arkadaşı olan Mesut Özil de kendisini Türkiye'de oynamaya ikna etmeye çalışıyor. Marcelo düşünmek için zaman istedi. Fenerbahçe yıllık 4.5 milyon euro'dan Marcelo'ya 2 senelik sözleşme önerdi." Bu arada 33 yaşındaki sol bek için İtalyan devi Juventus'un da ısrarcı olduğu ileri sürüldü.
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