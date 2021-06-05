05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Cengiz'in menajerinden transfer açıklaması! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika transfer haberleri: ekiplerinden 'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu 'in geleceği hakkında menajeri , açıklamalarda bulundu. Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti. ( haberi)

Bonservisi İtalya Serie A kulübü 'da bulunan ile ilgili menajeri , açıklamada bulundu. Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın 'deki başarısı" dedi.

Flaş transfer iddiası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş transfer iddiası! Yüzü Türkiye'ye dönmüş Kadıköy'ü seyrediyor Flaş transfer iddiası! "Yüzü Türkiye'ye dönmüş Kadıköy'ü seyrediyor"
Fenerbahçeli golcüye flaş talip! Görüşmeler başlıyor... Fenerbahçeli golcüye flaş talip! Görüşmeler başlıyor...
F.Bahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid... F.Bahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör