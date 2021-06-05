05 Haziran 2021, Cumartesi
Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in geleceği hakkında menajeri Mirsad Türkcan, açıklamalarda bulundu. Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti. (Fb spor haberi)
Bonservisi İtalya Serie A kulübü Roma'da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, açıklamada bulundu. Türkcan, "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı" dedi.
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