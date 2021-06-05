05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi! Cornelius...

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'un gündeminde olan Cornelius için harekete geçti. Sarı-lacivertliler yıldız forvetin kulübü Parma'ya 3.5 milyon teklif etti. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (FB-TS spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi! Cornelius...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Ezeli rakipler ve transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas için resmen devreye girdi. Fener yönetimi hem Danimarkalı forvetin menajeri hem de kulübü ile görüşmelere start verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi! Cornelius...

FENERBAHÇE TRANSFERDE ISRARCI!

Takvim'in haberine göre, yeni sezon öncesi 2 forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fener'in 'ya 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi! Cornelius...

PARMA EN AZ 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon tecrübeli yıldızı 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Atalanta'dan kiralayan 'nın rakamı az bulduğu ve en az 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi! Cornelius...

FIRTINA YENİ HAMLE YAPACAK
cephesinin de birkaç gün içinde için yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro olduğu da gelen bilgiler arasında.

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