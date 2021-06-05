Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi! Cornelius...
Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'un gündeminde olan Cornelius için harekete geçti. Sarı-lacivertliler yıldız forvetin kulübü Parma'ya 3.5 milyon teklif etti. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (FB-TS spor haberleri)
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Fener yönetimi hem Danimarkalı forvetin menajeri hem de Parma kulübü ile görüşmelere start verdi.
PARMA EN AZ 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon tecrübeli yıldızı 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Atalanta'dan kiralayan Parma'nın rakamı az bulduğu ve en az 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor.
FIRTINA YENİ HAMLE YAPACAK
Trabzonspor cephesinin de birkaç gün içinde Cornelius için yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro olduğu da gelen bilgiler arasında.
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