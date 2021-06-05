Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi! Cornelius...

FIRTINA YENİ HAMLE YAPACAK

Trabzonspor cephesinin de birkaç gün içinde Cornelius için yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro olduğu da gelen bilgiler arasında.

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