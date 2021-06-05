05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberleri: "Fenerbahçe Okay Yokuşlu ile ilgileniyor"
Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Gün Ortası programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Okay'ın yüzü Türkiye'ye dönmüş, oradan bir Kadıköy manzarası seyrediyor" diyerek Fenerbahçe'nin milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini ima etti. dedi. (FB spor haberi)
05.06.2021
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