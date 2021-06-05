05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'ın kalecisi Berke Özer Fenerbahçe'de kalacak mı? Karar verildi

Karar verildi! F.Bahçe'de kalacak mı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'nin 2 sezonluğuna 2. Lig ekiplerinden 'ya kiraladığı , oradaki sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertlilere geri döndü. Genç kaleci, Belçika ekibinde gösterdiği iyi performansın ardından başta olmak üzere bir çok dev kulübün radarına girmişti. Yönetim 21 yaşındaki kaleci için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Genç file bekçisi, formasıyla 'da çok başarılı 2 sezon geçirdi. Berke, buradaki performansıyla birçok takımın ilgisini üzerine çekti.

21 yaşındaki kaleci için ayrıca 'den ekipler de 'nin kapısını çaldı. Ancak yönetim, yeni sezonda Berke'yi takımda tutmayı planlıyor.

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'in haberine göre, adı ile de anılan başarılı file bekçisi, yüksek bir teklif gelmemesi halinde önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma rekabetine girecek.

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