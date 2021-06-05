Son dakika spor haberi: Ümit Milli Takım'ın kalecisi Berke Özer Fenerbahçe'de kalacak mı? Karar verildi

Fenerbahçe'nin 2 sezonluğuna Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, oradaki sözleşmesinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertlilere geri döndü. Genç kaleci, Belçika ekibinde gösterdiği iyi performansın ardından başta Atletico Madrid olmak üzere bir çok dev kulübün radarına girmişti. Yönetim 21 yaşındaki kaleci için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Genç file bekçisi, Westerlo formasıyla Belçika'da çok başarılı 2 sezon geçirdi. Berke, buradaki performansıyla birçok takımın ilgisini üzerine çekti.

21 yaşındaki kaleci için ayrıca Süper Lig 'den ekipler de Fenerbahçe 'nin kapısını çaldı. Ancak yönetim, yeni sezonda Berke'yi takımda tutmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre, adı Atletico Madrid ile de anılan başarılı file bekçisi, yüksek bir teklif gelmemesi halinde önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma rekabetine girecek.

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